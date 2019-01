Sem cozinheiros na Casa Branca, Trump recebe equipa campeã com banquete de fast-food

15 jan, 2019 - 15:54 • Redação com Reuters

Com o Governo federal encerrado, o Presidente recebeu a equipa vencedora do campeonato de futebol americano universitário com hambúrgueres e pizzas de cadeias de fast-food norte-americanas.