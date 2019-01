Austrália e Jordânia avançam para os "oitavos" da Taça Asiática

As seleções da Austrália e da Jordânia qualificaram-se, esta terça-feira, para os oitavos-de-final da Taça Asiática.

A Austrália derrotou a Síria por 3-2, num jogo com resultado incerto até ao fim. Mabil adiantou os "socceroos" aos 41 minutos, mas Khribin empatou ainda antes do intervalo. Ikonomidis repôs a vantagem australiana a abrir a segunda parte, no entanto, ao minuto 80, a Síria ganhou uma grande penalidade e, na conversão, Al Somah não perdoou. O jogo parecia encaminhado para o empate, porém, aos 93 minutos, Tom Rogic deu a vitória à Austrália.

No outro jogo do dia, a Jordânia não saiu do nulo frente à Palestina. Ainda assim, o resultado serviu-lhe para garantir o apuramento.

Nas contas do grupo B, a Jordânia garante o primeiro lugar, com sete pontos, seguida da Austrália, com seis. A Palestina fica em terceiro, com dois pontos, e falha os lugares de apuramento direto, mas assegura a presença no "play-off" de qualificação para os "oitavos".