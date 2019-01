Acuña nos convocados do Sporting para a Feira, Diaby de fora

Marcos Acuña pode estar de saída do Sporting, a caminho do Zenit, mas não deixa de marcar presença na convocatória leonina para a visita ao Feirense, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O internacional argentino poderá deixar 20 milhões de euros nos cofres de Alvalade, se as negociações com o Zenit chegarem a bom porto. Porém, Marcel Keizer já avisou que espera que Acuña fique no Sporting.

Há uma grande novidade na lista do Sporting para Santa Maria da Feira - a ausência de Diaby. Bruno Gaspar também fica de fora das escolhas de Keizer, mas por lesão, contraída no clássico com o FC Porto.

Em sentido contrário, Miguel Luís volta aos eleitos. Diogo Sousa é o terceiro guarda-redes. Já Francisco Geraldes, recuperado do empréstimo ao Eintracht Frankfurt, continua a não entrar nas contas de Keizer.

A festa da Taça volta a assomar os leões na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Marcolino de Castro. O Feirense-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento em direto em rr.sapo.pt.



Lista de convocados



Guarda-redes: Salin, Renan, Diogo Sousa

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Mathieu

Médios: Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel, Gudelj, Miguel Luís

Avançados: Acuña, Nani, Raphinha, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane