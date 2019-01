Duas explosões seguidas de tiroteio fazem pelo menos cinco mortos em Nairobi

Várias explosões e disparos foram ouvidos num complexo que inclui um hotel de luxo em Nairobi, capital do Quénia, esta terça-feira à tarde. Um fotógrafo da AFP no local diz que os ataques provocaram pelo menos cinco mortos, não havendo um balanço oficial de vítimas para já.

De acordo com testemunhas citadas pela agência de notícias Reuters, as explosões e o tiroteio deverão ter provocado vários feridos. No local estão vários militares fortemente armados, acompanhados de um helicóptero e ambulâncias a evacuar as instalações deste complexo, que inclui um hotel, bancos e escritórios.

"Estamos sob ataque", disse uma das testemunhas à Reuters. Imagens no local mostram vários carros em chamas.