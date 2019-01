Ataque na capital do Quénia faz pelo menos 15 mortos

Aumenta para 15 o número de mortos do ataque desta terça-feira contra um complexo numa zona de classe alta de Nairobi, capital do Quénia.

A atualização do número de vítimas foi avançada pela agência Reuters, que cita um responsável de uma morgue da cidade.

Quase onze horas após o início do assalto ao complexo Riverside Drive, ainda se ouviam tiros e explosões na zona, sugerindo que a situação ainda não estava controlada, apesar das garantias do Governo.

Uma fonte da polícia adiantou que dezenas de pessoas ainda estão escondidas no interior do hotel e do edifício de escritórios, algumas com ferimentos de balas.

O atentado foi reivindicado pelo grupo radical islâmico al-Shabaab.

"Estamos por trás do ataque em Nairobi", garantiu Abdiasis Abu Musab, porta-voz das operações militares do grupo, citado pela Reuters.