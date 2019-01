Ataque na capital do Quénia faz pelo menos 14 mortos

"Estamos por trás do ataque em Nairobi", garantiu Abdiasis Abu Musab, porta-voz das operações militares do grupo, citado pela Reuters.

A atualização do número de vítimas foi avançada pela agência Reuters, que cita um responsável de uma morgue da cidade.

Aumenta para 14 o número de mortos do ataque desta terça-feira contra um complexo numa zona de classe alta de Nairobi, capital do Quénia.

Em 2013, o mesmo grupo matou 67 pessoas num ataque a um centro comercial na mesma cidade.

No ataque desta terça-feira, os jihadistas fizeram explodir bombas e abriram fogo num complexo que inclui um hotel de luxo em Nairobi.

Um fotógrafo da AFP no local disse inicialmente que os ataques provocaram pelo menos cinco mortos.

De acordo com testemunhas citadas pela agência de notícias Reuters, as explosões e o tiroteio deverão ter provocado também vários feridos. Para o local foram enviados vários militares fortemente armados, acompanhados de um helicóptero e ambulâncias a evacuar as instalações deste complexo, que inclui um hotel, bancos e escritórios.

"Estamos sob ataque", disse uma das testemunhas à Reuters. Imagens no local mostram vários carros em chamas.

[notícia atualizada às 22h17]