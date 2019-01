Keizer faz 50 anos e garante que nada o assusta

Marcel Keizer garante que nada no Feirense o assusta, embora esteja ciente de que a equipa de Santa Maria da Feira tem armas importantes. O treinador do Sporting fez a antevisão do duelo dos quartos-de-final da Taça de Portugal no dia em que cumpre 50 anos de idade, no entanto não pediu qualquer prenda. A não ser a continuidade de Marcos Acuña.

Durante a conferência de imprensa, Keizer foi questionado se pediu à equipa que lhe desse uma prenda de aniversário frente ao Feirense. "Não pedi uma prenda. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, seja no dia do nosso aniversário ou não", esclareceu o treinador do Sporting.

Keizer realçou os "avançados rápidos" e a "organização" do Feirense. Mas não tem medo de nada: "Pressionam bastante, normalmente mais baixo, são muito compactos e teremos de estar no nosso melhor. Nada [no Feirense] me assusta, mas temos de jogar com muita qualidade."

Keizer gostava de poder descasar mais



O técnico leonino lembrou que o Sporting ainda está "nas quatro competições" e reforçou o desejo de ganhar ao Feirense: "São os quartos-de-final, queremos ganhar este jogo e entrar nos quatro melhores."

Bruno Gaspar está indisponível e Keizer admitiu que gostaria de ter mais dias de descanso. "São muitos jogos e penso que para os jogadores isso é muito bom, mas também pode ser demasiado. Para já estamos bem, mas temos sempre de verificar a condição física dos jogadores. Jogámos o clássico, agora vamos a Santa Maria da Feira e dois dias depois jogamos em casa. É muito. Conseguimos aguentar, mas seria melhor para a qualidade do futebol ter mais dias de descanso", salientou.

A festa da Taça volta a assomar os leões na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Marcolino de Castro. O Feirense-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento em direto em rr.sapo.pt.