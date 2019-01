Paradoxo do progresso motiva encontro sobre “Roboética. Pessoas, máquinas e saúde”

O Vaticano alerta para “o paradoxo do progresso” e incentiva sobre esta quastão um diálogo reforçado, multicultural, científico e interdisciplinar.

Numa carta divulgada esta terça-feira para assinalar o 25.º aniversário da Academia Pontifícia para a Vida, com o título “Humana communitas” [Comunidade Humana], o Papa Francisco reconhece que “neste momento da História, a paixão pelo humano e pela humanidade passa por graves dificuldades”.

Perante a “desconfiança recíproca de pessoas e povos, alimentada por uma busca desmesurada do próprio interesse e de uma competição exasperada que não rejeita a violência”, Francisco preocupa-se com o fosso entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a falta de partilha na humanidade, ao ponto de existir “um autêntico cisma” entre o individuo e a comunidade humana.

O texto convida à reflexão sobre as novas tecnologias, definidas hoje como “emergentes e convergentes”. “Trata-se das tecnologias de informação e comunicação, as biotecnologias, as nanotecnologias e a robótica. O corpo humano também é suscetível a intervenções que podem modificar não apenas as suas funções e desempenhos, mas também as suas formas de relacionamento, a nível pessoal e social, expondo-o cada vez mais à lógica do mercado”, refere o pontífice.

O Papa sublinha que é necessário “compreender as profundas mudanças e propõe uma nova perspetiva ética universal, “atenta aos temas da criação e da vida humana”.

É neste contexto que a da Academia Pontifícia para a Vida vai promover, de 25 a 27 de fevereiro, no Vaticano, uma assembleia dedicada ao tema ‘Roboética. Pessoas, máquinas e saúde’.

A Academia Pontifícia para a Vida, com 151 membros dos cinco continentes, é elogiada pelo “compromisso com a promoção e proteção da vida humana em todo o seu desenvolvimento, a denúncia do aborto e da eliminação do doente”.

“Estamos plenamente conscientes de que o limiar do respeito fundamental pela vida humana está hoje a ser violado de forma brutal, não apenas pelo comportamento individual, mas também pelos efeitos das opções e acordos estruturais”, aponta Francisco.

A carta defende uma “bioética global”, com atenção às repercussões do meio ambiente na vida e na saúde, para “aprofundar a nova aliança do Evangelho e da criação”.

Em 2020, o Vaticano vai promover uma assembleia sobre Inteligência Artificial.