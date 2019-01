Petr Cech anuncia que deixará o futebol no final da época

Petr Cech anunciou, esta terça-feira, que vai terminar a carreira no final da época.

A revelação foi feita pelo guarda-redes checo do Arsenal, de 36 anos - fará 37 em maio-, nas redes sociais. "Esta é a minha 20.ª temporada como um jogador de futebol profissional e passaram-se 20 anos desde que assinei o meu primeiro contrato profissional. Por isso, sinto que é a altura certa para anunciar que me vou retirar no final da época. Tendo jogado durante 15 anos na Premier League, e ganho todos os troféus possíveis, sinto que alcancei tudo o que sonhava alcançar", escreveu.

Cech tem como objetivo acrescentar um último troféu à sua vitrina, antes de pendurar as luvas: "Continuarei a trabalhar arduamente no Arsenal para conquistar um último troféu esta época. Depois disso, estou ansioso para ver como a vida fora dos relvados será para mim."

Formado no Viktoria Plzen, Petr Cech venceu, entre outros títulos, quatro campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, pelo Chelsea.

No Twitter, Iker Casillas desejou "sorte" ao colega de profissão e posição, e deu-lhe os parabéns pelo percurso: "Parabéns pela carreira brilhante no futebol, Petr Cech. Dos melhores guarda-redes que alguma vez vi. Muita sorte para tudo", escreveu o guarda-redes do FC Porto.