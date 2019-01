Jogadores do Benfica estão comprometidos com Bruno Lage

William, antigo central encarnado, acredita que os jogadores do Benfica estão agora comprometidos com o clube e com Bruno Lage, que na segunda-feira foi confirmado como treinador a título definitivo.

Em entrevista a Bola Branca, William sustenta que, nos dois primeiros jogos com Bruno Lage, "viu-se uma equipa responsável" e comprometida. "Viu-se uma equipa com enorme compromisso com o jogo, com o clube, com o seu treinador", assinala o antigo central encarnado.

Além do Benfica, William representou o Vitória de Guimarães, clube em que terminou a carreira de jogador. O antigo defesa salienta que o Benfica "é sempre forte", seja com Bruno Lage, Rui Vitória ou Jorge Jesus. Por outro lado, vê o Vitória a "praticar um futebol com que os habitantes da cidade de Guimarães se sentem representados".

Desta forma, para o duelo entre as duas equipas, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, perspetiva "um jogo único" e sem favoritos.

"Na Taça não há favoritos. É uma eliminatória como uma final, um único jogo onde tudo pode acontecer e o favoritismo terá de se manifestar jogando e ganhando a eliminatória. A intensidade está garantida e o espetáculo da Taça pode com certeza acontecer", assegura.

"O público deixou de ser prioritário"



Este é o primeiro de dois Vitória-Benfica em quatro dias. William admite que este primeiro encontro, para a Taça de Portugal, "pode condicionar o próximo", para o campeonato, três dias depois. O antigo central também lamenta as horas dos dois jogos: um às 20h45 e o outro às 21h15:

"Os sócios e adeptos deixaram de ser prioritários, deixaram de ter poder. O futebol devia ser programado pensando nas pessoas e no público. Parece que está posta de lado a presença do público no estádio e isso não é futebol. É outra coisa. Não beneficia ninguém. Não beneficia os jogadores, as equipas e o desporto. Não é o melhor caminho."



Primeiro "round" entre vitorianos e águias esta terça-feira, às 20h45, no D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.