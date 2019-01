"Temos iluminação e manutenção em dia". Santa Maria não percebe porque não pode receber helicópteros

Desde novembro que o Hospital de Santa Maria aguarda por uma explicação da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) relativa à interdição de aterragem de helicópteros de emergência médica durante a noite.

“Apercebemo-nos que houve um desvio de um helitransporte do Algarve para Lisboa, um helitransporte noturno, que foi desviado para Figo Maduro e questionámos porquê. Foi-nos dito então, em meados de novembro – salvo erro, dia 19 – que não reuníamos condições. De imediato, no dia seguinte, pedimos à ANAC explicações, insistimos e continuamos a aguardar uma explicação, porque, do ponto de vista formal, não temos qualquer indicação do motivo”, indica à Renascença Carlos Martins, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Santa Maria.

O responsável garante que o heliporto tem todas as condições – inclusive a sinalização luminosa – um dos requisitos que, segundo a notícia do “Jornal de Notícias” nesta terça-feira, é apontado pela ANAC para a interdição.

“A questão que vai na notícia – falta de iluminação – não é verdade. Temos iluminação. Aliás, reforçámos recentemente, no último trimestre de 2018, a iluminação envolvente ao heliporto”, indica à Renascença.