Sporting empresta Carlos Jatobá ao Goianense

O Sporting anunciou, esta terça-feira, o empréstimo de Carlos Jatobá ao Atlético Goianense.

Em comunicado no site oficial, os leões revelaram que o empréstimo será por um ano, ou seja, até 31 de dezembro de 2019. Jatobá irá disputar, portanto, uma época completa no segundo escalão do futebol brasileiro.

O médio brasileiro, de 23 anos, chegou a Alvalade em junho de 2018, proveniente dos búlgaros do Dunav. Contudo, não disputou qualquer minuto pelo Sporting e, seis meses depois, é recambiado para o Brasil.