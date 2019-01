V. Setúbal confirma mudança de Costinha para Chaves

O Vitória de Setúbal oficializou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com o Desportivo de Chaves para a transferência de João Costinha para os transmontanos, "a título definitivo".

No site oficial, o clube sadino informou que as negociações começaram a 9 de janeiro, embora não tenha dado mais detalhes. O Vitória agradece ao extremo português "todo o empenho e profissionalismo" demonstrado e deseja-lhe "as maiores felicidades para a sua carreira desportiva".

João Costinha tem 26 anos e estava no Vitória há três épocas e meia. Proveniente do Lusitano, o extremo disputou 116 jogos pelos sadinos e marcou oito golos. É o quarto reforço de inverno do Chaves, que já contratou Luther Singh (emprestado pelo Braga), Rúben Macedo (cedido pelo FC Porto) e Nemanja Calasan (contratado ao Spartak Subotica).

O Chaves volta a reforçar-se, numa altura em que está no 17.º lugar do campeonato, em zona de descida, e perdeu Marcão para o Galatasaray.