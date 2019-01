Sporting garante Luís Neto para a próxima época

Luís Neto tem acordo com o Sporting para assinar contrato na próxima época, como jogador livre, segundo avança "O Jogo", esta terça-feira.

O central internacional português, de 30 anos, termina contrato com o Zenit no final da presente temporada, pelo que, a partir de junho, será um jogador livre. A lei dita que, a partir do momento em que um jogador está a seis meses de terminar contrato, pode começar a negociar com novo clube para a época seguinte. O Sporting aproveitou a circunstância para "amarrar" Luís Neto com um contrato válido por três temporadas.

Luís Neto representou o Varzim, da sua cidade natal, até 2010/2011, quando rumou ao Nacional. Ficou apenas uma época na Madeira e saiu para o Siena. Também em Itália a passagem foi curta: seis meses depois, o Zenit adquiriu o central por 6,5 milhões de euros. Neto está no Zenit há seis anos, percurso interrompido por um empréstimo de meia época ao Fenerbahçe, em 2017/18. Esta temporada, tem sido titular indiscutível.

Luís Neto é defesa-central, mede 1,85 metros e tem larga experiência no estrangeiro e na seleção. O defesa do Zenit tem 19 internacionalizações por Portugal, sendo presença assídua nas convocatórias nacionais.