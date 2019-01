Sporting negoceia Acuña e o substituto pode ser Kévin Rodrigues

Marcos Acuña está próximo de trocar o Sporting pelo Zenit e de deixar nos cofres leoninos uma verba que pode chegar aos 20 milhões de euros, conforme revela, em uníssono, a imprensa desportiva, esta terça-feira. Para render o argentino, os leões têm duas opções: o colombiano Cristian Borja, do Toluca, e o português Kévin Rodrigues, da Real Sociedad.

Em entrevista ao jornal "Record", o empresário do argentino, Pablo del Rio, confirmou que "há clubes interessados em Acuña e que existem propostas concretas, das quais o Sporting tem conhecimento". O Mónaco também está à espreita, contudo a imprensa nacional converge em que o Zenit é, neste momento, o clube melhor posicionado para levar Acuña.



Os 20 milhões de euros - ou perto disso - que o Zenit oferece ao Sporting por Acuña não foram a primeira proposta dos russos, conta "O Jogo". Os leões já recusaram uma proposta de 16 milhões pelo argentino.

Embora seja extremo de raiz, Acuña começou a jogar a lateral-esquerdo na seleção e, agora, no clube. O Sporting obteve-o na última época ao Racing Avellaneda, por um total - com todos os custos incluídos - de cerca de 10,5 milhões de euros. Até ver, o internacional argentino, de 27 anos, disputou 77 jogos de leão ao peito, com sete golos marcados.

Uma opção nacional e outra colombiana



Caso Marcos Acuña deixe Alvalade neste mercado de inverno, o Sporting tem dois laterais-esquerdos em carteira para substituir o argentino.

Kévin Rodrigues, internacional português de 24 anos, da Real Sociedad, já está apalavrado com os espanhóis, segundo avança "O Jogo".

O lateral-esquerdo tem mais ano e meio de contrato com a Real e o Sporting pretende o seu empréstimo precisamente por esse período. Caso Acuña saia, os leões terão a liquidez necessária para tornar o negócio mais real. O Sporting já terá acordo com o jogador.

Já "A Bola" fala em nova investida por Cristian Borja, internacional colombiano, de 25 anos, que milita nos mexicanos do Toluca.

O Sporting fez abordagem, segundo o jornal, de 2,5 milhões de euros. Porém, conforme revelou a Bola Branca o agente do jogador, Juan Pablo Pachón, tal número estava distante do valor que o Toluca pretende.