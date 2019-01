João Sousa vence batalha de quatro horas rumo à segunda ronda do Open da Austrália

João Sousa alcançou a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis. O número um português venceu uma batalha de quatro horas frente ao argentino Guido Pella.

Numa batalha de capicuas - entre o 44.º classificado do "ranking" ATP, Sousa, e o 66.º, Pella - foi o mais cotado a vencer. João Sousa entrou com o pé direito, com a vitória no primeiro "set", mas cedeu o segundo. Voltou a vencer no terceiro parcial, no entanto claudicou de novo no quarto, levando o encontro para a "negra". Aí, o vimaranense impôs a sua força mental e venceu com facilidade, cedendo apenas dois jogos.

Nos registos, fica que, ao fim de 4h01, João Sousa derrotou Guido Pella em cinco "sets", pelos parciais de 7-6(2), 4-6, 7-6(5), 4-6 e 6-2.

Na terceira ronda, João Sousa terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber, número 34 do mundo. Na primeira ronda, o tenista de 35 anos bateu o chinês Zhe Li em três "sets", por 6-2, 6-2 e 6-4.

Favoritos passaram no primeiro dia



No primeiro dia do Open da Austrália, só houve uma surpresa: o norte-americano John Isner, número 10 da hierarquia mundial, caiu perante o compatriota Reilly Opelka, 97.º ATP, por 7-6(4), 7-6(6), 6(4)-7 e 7-6(5).

Os números dois e três do mundo, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, ultrapassaram os respetivos adversários em três "sets".

O sul-africano Kevin Anderson (6.º do "ranking"), o croata Marin Cilic (7.º), finalista vencido da edição anterior, e o russo Karen Khachanov (11.º) também seguiram em frente, com maior ou menor dificuldade.