Ladrões levaram 300 mil euros de equipamentos do hospital Egas Moniz

O Hospital Egas Moniz, em Lisboa, foi assaltado na segunda-feira. Os ladrões levaram 300 mil euros de equipamentos usados em colonoscopias e endoscopias.

A notícia é avançada pelo “Correio da Manhã”, mas o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental confirmou o crime.

Os dez aparelhos, cinco deles novos, avaliados em mais de 300 mil euros foram roubados do interior de uma zona de acesso restrito do hospital.



O acesso ao local, no terceiro piso do hospital, foi feito com o código de um funcionário. A PSP está a investigar.

A análise da videovigilância pode ser fundamental para determinar de que forma foi retirado o material sem levantar suspeitas.