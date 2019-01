Lage sente "coisas" no olhar dos outros

"Senti no olhar deles que ia ser o líder." A declaração de Bruno Lage sobre o contacto mantido junto do plantel faz a manchete de A Bola. O treinador, afinal, foi a primeira opção e esta nova verdade do mundo benfiquista é também sublinhada na primeira página, com Vieira em discurso direto: "Foi a primeira opção."

O Record alude a uma disputa Sporting/Benfica por Doumbia - "Sporting resiste a ataque do Benfica", mas "Doumbia vai ser mesmo leão".

Em O Jogo, destaque para uma entrevista de Iker Casillas, concedida ao Porto Canal, com o guarda-redes a afirmar: "Quero ficar muito mais tempo."

Sobre o Sporting, O Jogo avança: "Raide por Kévin Rodriguez" e, também, "Luís Neto garantido para 2019/20".

Rodriguez será o substituto natural de Acuña, que, diz A Bola, "está mesmo de saída".