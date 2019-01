Amna Al Qubaisi faz história. É a primeira mulher árabe na Fórmula E

Amna Al Qubaisi, a primeira mulher piloto de corridas de origem árabe na Fórmula E, assumiu o controlo do veículo Envision Virgin Racing Team, patrocinado pela Kaspersky Lab, em dezembro.

“Este é um sonho tornado realidade. Tenho muito orgulho em representar as mulheres, mas, principalmente, as mulheres árabes. Este ano, graças à Kaspersky Lab, tornei-me na primeira mulher piloto árabe em Fórmula 4 e agora serei também a primeira mulher a competir em Fórmula E, num circuito na Arábia Saudita que, durante tanto tempo, não permitiu que as mulheres conduzissem. Este será sem dúvida um momento memorável”, disse.

“Estou muito agradecida à Kaspersky Lab. O seu apoio permitiu-me alcançar os meus objetivos de competir profissionalmente”, acrescentou.

Nascida nos Emirados Árabes Unidos e filha do piloto de corridas de Le Mans, Khaled Al Qubaisi, Amna iniciou-se no karting com apenas 13 anos.



Nova legislação introduzida em 2018 permite às mulheres conduzirem na Arábia Saudita.