Abatido homem armado que fez reféns nos Estados Unidos

A polícia norte-americana matou, esta segunda-feira, um homem armado que fez dois reféns numa empresa de Nova Jérsia.



William Owens barricou-se nas instalações da UPS, em Logan Township, e sequestrou duas funcionárias.

O impasse durou várias horas e terminou com o homem a ser abatido pelas forças especiais quando abandonava o edifício com as reféns, avança o procurador-geral de Nova Jérsia, em comunicado.

As duas funcionárias escaparam com ferimentos ligeiros e não há outras vítimas a registar.

De acordo com as primeiras informações avançadas pela procuradoria, o suspeito conhecia pelo menos uma das mulheres.

As causas do ataque estão a ser investigadas.