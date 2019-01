Rapto de Jayme Closs. Sequestrador avisou adolescente que “coisas más podiam acontecer”

O homem que sequestrou uma jovem no Wisconsin, Estados Unidos, manteve a vítima em cativeiro debaixo da cama, sob ameaça de que “coisas más” podiam acontecer se alguém a descobrisse ou se tentasse fugir.



Os procuradores revelaram esta segunda-feira novos pormenores sobre o caso de Jayme Closs, a rapariga de 13 anos que foi raptada por Jake Patterson, de 21.

A rapariga conseguiu fugir na semana passada após 88 dias em cativeiro e o homem acabou por ser detido, pouco depois, pelas forças de segurança.

De acordo com o Ministério Público norte-americano, Jake Patterson ia a caminho do trabalho quando reparou em Jayme, que estava à espera do autocarro escolar. Naquele momento, decidiu que ia raptá-la e, durante várias semanas, orquestrou um plano.

Jake Patterson comprou uma máscara de ski, rapou o cabelo para não deixar vestígios e trocou as matrículas do seu carro outras roubadas.

A 15 de outubro, colocou em prática o que tinha planeado. Vestido de negro, entrou na casa de Jayme, na cidade de Barron, e matou o pai da adolescente a tiro.

Jayme e a mãe Denise barricaram-se na casa de banho, mas o atacante deitou a porta a baixo. Obrigou a mãe a tapar a boca da jovem com fita cola e, de seguida, matou-a a tiro.

Jake Patterson meteu a rapariga na mala do carro e levou-a para sua casa, em Gordon, a cerca de cem quilómetros de distância do local do crime.

Durante o cativeiro, o homem escondeu Jayme debaixo da cama por períodos que podiam ir até 12 horas por dia, sob ameaça de que se fugisse “coisas más podiam acontecer”, referem os procuradores.

A adolescente aproveitou uma saída do seu raptor e conseguiu escapar na semana passada, ao fim de 88 dias de sequestro.

Jayme foi entregue ao cuidado de familiares e está a recuperar do trauma, disse o avô à comunicação social norte-americana.

Jake Patterson confessou o assassinato dos pais da adolescente e foi ouvido esta segunda-feira por um juiz, através de videoconferência a partir da prisão. Vai responder por dois crimes homicídios em primeiro grau, sequestro e assalto.