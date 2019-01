"Bis" de Willian José na vitória da Real Sociedad frente ao Espanyol

A Real Sociedad recebeu e venceu esta segunda-feira o Espanyol por 3-2, no jogo que encerrou a ronda 19 da La Liga.

O emblema basco, sem Kevin Rodrigues que está de fora por lesão, entrou na partida em grande estilo e já vencia por 2-0 aos oito minutos de jogo, primeiro por Merino e depois por Willian José.

A equipa de Barcelona reagiu e empatou ainda antes do intervalo, por Naldo, à passagem do minuto 32, e um auto-golo de Llorente aos 46 minutos.

Já no segundo tempo, a Real Sociedad chegou ao golo da vitória, novamente por Willian José, aos 63 minutos. Merino, autor do primeiro golo da partida, foi expulso aos 75 minutos por acumulação de amarelos, mas a Real Sociedad conseguiu segurar a vitória.

Com este resultado, a Real Sociedad subiu ao 8º lugar da La Liga, com 25 pontos e ultrapassou o Espanyol, que ocupa agora o 10º posto, com 24 pontos.