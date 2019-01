Golo de Marcano na vitória da Roma na Taça

Marcano foi uma das figuras da vitória da Roma por 4-0 frente ao Entella, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Itália.

O defesa espanhol, ex-FC Porto, não tem convencido na equipa italiana e tem mesmo sido associado a uma saída já neste mercado de inverno. Titular na partida da Taça, apontou o segundo golo da equipa, aos 45 minutos.

Schick (2) e Javier Pastore apontaram os outros golos da Roma, que assim garantiu a qualificação para os quartos-de-final, onde vai encontrar a Fiorentina.

Na outra partida do dia, a Atalanta foi ao terreno do Cagliari vencer por 2-0, com golos de Zapata e Pasalic. Nos quartos-de-final o desafio não se adivinha fácil: a Atalanta vai defrontar a campeã em título, Juventus.