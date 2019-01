Famalicão oferece pães com chouriço aos adeptos

Depois de pizzas, pães com chouriço. O Famalicão ofereceu jantar aos adeptos que se deslocaram ao estádio para a partida frente ao Estoril, esta segunda-feira à noite.

A data e horário do jogo não eram aa mais convidativaa e o Famalicão decidiu oferecer pães com chouriço a todos os espectadores, incluíndo as dezenas de adeptos do Estoril que fizeram cerca de 350 quilómetros para ver a sua equipa jogar.

Para além dos pães com chouriço, o Famalicão ofereceu uma vitória aos adeptos. O emblema comandado por Sérgio Vieira venceu por 2-0 e está agora confortavelmente no segundo posto da II Liga, com mais sete pontos que o Estoril, terceiro classificado, e a três do líder Paços de Ferreira.