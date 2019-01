"Conceição achou que o José Sá estava melhor e isso doeu"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, recordou o período da temporada 2017/18 em que foi segunda opção nas escolhas de Sérgio Conceição. O espanhol admite que custou digerir a opção de Sérgio Conceição:

"Falei com o treinador, e ele achava que o José Sá estava melhor. No início doeu, tem de doer. Se não doesse era porque não sentia isto. Depois tive de recomeçar, mudar o meu pensamento e reconquistar o que queria com competência, esforço e trabalho".

José Sá foi o escolhido para assumir as redes dos dragões durante boa parte da temporada e recebeu grandes elogios de Casillas:

"Tenho uma boa relação com ele, tento sempre ajudá-lo. Acho que tem uma qualidade enorme e será um dos grandes guarda-redes que Portugal terá nos próximos anos. Sempre teve uma grande capacidade de resposta e muitas das boas exibições da equipa foram responsabilidade dele".

O guarda-redes português de 25 anos fez 21 partidas na temporada passada pelo FC Porto. O último jogo a titular foi em fevereiro, na derrota por 5-0 em casa frente ao Liverpool.