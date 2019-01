Famalicão vence duelo entre candidatos à subida

O Famalicão venceu o Estoril, esta segunda-feira, por 2-0, partida a contar para a 17ª jornada da II Liga, e isolou-se no segundo lugar da tabela.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Vieira soma agora com mais sete pontos do que o terceiro classificado, o Estoril. O líder continua a ser o Paços de Ferreira com 40 pontos, mais três do que a formação famalicense.

O homem do jogo saiu do banco, Fabinho, que lançado aos 57 minutos apontou um "bis", aos 74 e 84 minutos.

Apesar da partida ser disputada a uma segunda-feira, o jogo bateu o recorde de assistências da II Liga esta época: 4,485 adeptos estiveram o Municipal de Famalicão.