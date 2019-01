Casillas: "Preferia ter sido campeão no Dragão e não no hotel"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, falou sobre a temporada passada dos dragões, que culminou com o título de campeão nacional. Em entrevista ao Porto Canal, o guardião espanhol recordou a noite que consumou a conquista, após um empate no dérbi entre Benfica e Sporting:

"Só nos faltava um ponto, seria muito difícil não sermos campeões. O mister sempre nos disse para não festejar nada, ainda não tinhamos conquistado nada. Fomos campeões no hotel, depois do empate no outro jogo, mas preferia ter vencido no campo, no Dragão. Os rapazes mereceram o título depois daquela época", começou por dizer.

O experiente guarda-redes apontou ainda para a vitória por 1-0 no Estádio da Luz como o "jogo mais emocionante no FC Porto": "Esse jogo com o Benfica foi o que mais me marcou no clube, o mais emocionante. Era um jogo decisivo, foi um passe decisivo. Sofremos na primeira parte e quando tudo apontava para o 0-0, o Herrera faz aquele golaço. Lembro-me de como a Luz se calou, recordo com muito carinho e entusiasmo".

Apesar da época ter terminado em festejos, Iker recordou a partida mais negativa da temporada, a derrota por 5-0 em casa contra o Liverpool, nos "oitavos" da Champions:

"Essa derrota foi muito dura. Todos temos um sonho na Champions. Podia ter acontecido um dia mau, empatar 1-1, perder 2-1, mas 5-0 não. Mas surpreendeu-me, não houve um assobio, nada. Todos nos focamos no campeonato, era esse o foco".