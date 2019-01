Gisele Bündchen é uma “má brasileira”, diz ministra de Bolsonaro

A supermodelo e embaixadora ambiental da ONU Gisele Bündchen é uma “má brasileira”, acusa a nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias.



Numa entrevista a uma estação de rádio conservadora, a ministra escolhida pelo Presidente Jair Bolsonaro defendeu que Gisele Bündchen não deve criticar as práticas ambientais do seu país.

“É absurdo o que eles hoje fazem à imagem do Brasil. Por alguma razão pintam um retrato do Brasil e das suas indústrias que não é verdadeiro”, afirma Tereza Cristina Dias, considerada uma defensora do chamado "lobí do boi" ou agronegócio.

“Desculpa, Gisele Bündchen. Devia ser uma embaixadora e dizer que o nosso país protege o ambiente, que o nosso país está na vanguarda da conservação e não andar a criticar o Brasil sem conhecer os factos”, atirou a ministra.

Tereza Cristina Dias vai convidar Gisele Bündchen para embaixadora do Ministério da Agricultura.



Dias após a tomada de posse de Jair Bolsonaro, a supermodelo criticou a proposta de avançar para a fusão dos ministérios da Agricultura e do Ambiente, que não chegou a avançar.

A embaixadora da boa vontade da ONU do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apelidou a medida de “potencialmente desastrosa e um caminho sem regresso”.

Em 2017, Gisele Bündchen manifestou-se publicamente contra uma proposta de lei que cedia 600 mil hectares da Amazónia para projetos agrícolas e industriais e acusou o Governo de “leiloar” a floresta amazónica.