Boly expulso na vitória do Manchester City frente ao Wolverhampton

O Manchester City venceu, esta segunda-feira, o Wolverhampton por 3-0, na partida que encerra a 22ª jornada da Premier League.

A partida ficou marcada pela expulsão de Willy Boly, por uma entrada duríssima sobre Bernardo Silva aos 19 minutos, numa altura em que o City já vencia por 1-0, gom um golo de Gabriel Jesus.

Aos 39 minutos, os "citizens" voltaram a adiantar-se no marcador, numa grande penalidade convertida por Gabriel Jesus.

No segundo tempo, a infelicidade voltou a bater à porta da equipa de Nuno Espírito Santo, e Coady fez um auto-golo aos 79 minutos, estabelecendo o resultado final.

Bernardo Silva foi titular na equipa de Pep Guardiola, assim como Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no Wolverhampton. Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Rúben Vinagre ficaram no banco.

Com este resultado, o City volta a aproximar-se do Liverpool, com 53 pontos, menos quatro que os "reds". O Wolverhampton perdeu a oportunidade de subir várias posições na tabela e ocupa o 11º lugar, com 29 pontos somados.