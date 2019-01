Donald Trump: ​“Eu nunca trabalhei para a Rússia”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu esta segunda-feira que nunca trabalhou para a Rússia, em resposta a notícias sobre uma investigação do FBI.



“Eu nunca trabalhei para a Rússia. Eu considero uma desgraça que faça essa pergunta, porque é uma farsa grande e gorda”, disse Donald Trump aos jornalistas, à saída da Casa Branca para uma viagem ao estado do Louisiana.

O Presidente criticou a alegada investigação sobre uma alegada atuação contrária aos interesses norte-americanos, noticiada pelo “The New York Times”.

Também desvalorizou o facto de ter confiscado as notas do intérprete que esteve presente em reuniões com o Presidente russo, Vladimir Putin, como avançou o jornal “Washington Post”.

Trump considera que os responsáveis pela investigação do FBI são “canalhas conhecidos” e chamou “mau polícia” a James Comey, o antigo diretor do FBI que foi afastado do cargo pelo Presidente.