​Estreia da última temporada de "A Guerra dos Tronos" já tem data marcada

A oitava e última temporada da série televisiva "A Guerra dos Tronos", vencedora de 47 Emmy, prémios norte-americanos de televisão, tem estreia marcada para 15 de abril em Portugal, um dia depois da estreia americana.



O anúncio foi feito pelo canal Syfy, que exibe a série em Portugal, depois da divulgação da data pelo HBO, o canal norte-americano que a produz.

O anúncio da estreia da derradeira temporada em abril foi feito há dois meses, pelos dois canais, nas suas páginas nas redes sociais.

"A Guerra dos Tronos" é uma série de televisão criada por David Benioff e D.B. Weiss, com base na série de livros "A Song of Ice and Fire", de George R. R. Martin, e tem sido filmada no Canadá, na Croácia, na Islândia, em Malta, Marrocos, Espanha e Reino Unido, nos Estados Unidos e na República da Irlanda.

A primeira temporada estreou-se em 2011, tendo a série vencido vários prémios, entre os quais Globos de Ouro e Emmy, em várias categorias.

A oitava e última temporada terá seis episódios.

Ao longo de sete temporadas, "A Guerra dos Tronos" conquistou 47 Emmy, um recorde absoluto nos prémios norte-americanos de televisão.

Em setembro do ano passado, foi a grande vencedora dos Emmy, tendo arrecadado nove daqueles prémios, entre os quais o de Melhor Série Dramática, que já tinha vencido também em 2015 e 2016.