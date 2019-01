​Famalicão vai ter o "maior terminal ferroviário de mercadorias" da Península Ibérica

O "maior terminal ferroviário de mercadorias" da Península Ibérica vai ser construído em Vila Nova de Famalicão, com o investimento de 35 milhões de euros por parte de uma "empresa líder" no setor, anunciou esta segunda-feira a autarquia famalicense.



Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara de Famalicão explica que aquele terminal, construído pela Medway, ao abrigo de um protocolo com a autarquia e com a Infraestruturas de Portugal (IP), vai servir os portos de Leixões e Sines e "vem dar resposta à necessidade de aumentar a capacidade de movimentação de contentores no Norte do país".

Segundo explica a autarquia, "a construção do terminal iniciar-se-á assim que o respetivo projeto obtenha as necessárias licenças, prevendo-se a sua conclusão para o início de 2020", estimando o município a criação de 100 postos de trabalho diretos e indiretos "para operacionalizar este terminal".

A nova infraestrutura vai ter uma área de 200 mil metros quadrados, seis linhas de 750 metros e uma capacidade para parqueamento de 10.000 TEU (unidade equivalente a 20 Pés, medida-padrão utilizada para calcular o volume de um contentor), o que equivale a mais de 500 mil movimentos por ano.

O novo terminal, refere ainda o texto, "será equipado com as tecnologias mais modernas, ao nível dos melhores terminais do mundo".

A assinatura do protocolo entre a empresa, autarquia e IP está marcada para quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão.