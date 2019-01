Sílvio assina pelo Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal anunciou, esta segunda-feira, a contratação do internacional português Sílvio. O lateral estava sem clube, depois de terminar contrato com o Braga e já treinava com o plantel de Lito Vidigal há várias semanas.

Sílvio assinou contrato com o emblema sadino até 2021, por uma época e meia. Em declarações no site do clube, Sílvio mostrou-se satisfeito pela oportunidade de relançar a carreira:

“É um motivo de orgulho representar um histórico do futebol português. É a oportunidade de relançar a minha carreira. Agradeço a confiança do clube e do presidente Vitor Hugo Valente, que foi determinante na minha decisão. Aceitei porque encontrei um grupo excelente com quem tenho vindo a trabalhar há já algulm tempo. Espero ajudar o clube a concretizar os seus objetivos”.



Sílvio já passou por clubes como Rio Ave, Braga, Atlético de Madrid, Benfica e Wolverhampton. Na época passada representou a equipa B do Braga em 12 ocasiões.

O lateral de 31 anos fez ainda oito partidas pela seleção nacional, a última em 2013, numa partida amigável frente à Holanda.