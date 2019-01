Três opções para tentar salvar criança que caiu num furo em Espanha

As autoridades espanholas estudam três formas de tentar retirar uma criança, de dois anos, que caiu num furo com cerca de cem metros de profundidade.

De acordo com a Guardia Civil, a primeira opção passa por escavar um furo paralelo com a mesma profundidade e um metro e meio de diâmetro, o suficiente para caber uma pessoa.

Mas para isso será preciso entubar o buraco onde caiu a criança, para proteger as paredes e evitar desprendimentos de solo.

A segunda possibilidade em cima da mesa é fazer uma escavação a céu aberto, de forma perpendicular ou diagonal, desde a superfície do furo.

A terceira passa por utilizar maquinaria potente para extrair a terra encontrada a 73 metros de profundidade.

“Se não acreditássemos que a criança estivesse viva, não estaríamos a equacionar todas estas opções”, disse uma fonte da Guardia Civil citada pelo jornal “El País”.

Yulen, um menino de dois anos, caiu no domingo num furo de prospeção de água com mais de 100 metros de profundidade na Serra de Totalá, em Málaga.

Os bombeiros introduziram uma sonda pelo buraco de 20 centímetros de diâmetro e conseguiram identificar um bolsa com brinquedos do menino. O mecanismo, com vídeo, chegou até aos 73 metros de profundidade, onde encontrou terra que possivelmente se desprendeu com a queda da criança.