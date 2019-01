Sardinhada no Jamor está nos planos do presidente da SAD do Leixões

"O favoritismo no futebol conta pouco. É só um jogo, 90 minutos, 120 se o Porto conseguir empatar. O Leixões vai bater-se condignamente e tudo pode acontecer", diz o presidente da SAD do Leixões, em entrevista à Renascença .

O Leixões venceu a Taça em 1960/61, frente ao FC Porto, mas no Estádio das Antas. Já esteve no Jamor, por uma ocasião, em 2002, mas perdeu a final frente ao Sporting. Este ano, apesar do "bocadinho de azar no sorteio", Paulo Lopo continua a acreditar que é possível repetir a presença no Estádio Nacional.

"Desde a primeira hora que dizemos que este ano vamos ao Jamor. Tivemos um bocadinho de azar no sorteio, mas quem quiser chegar ao Jamor tem de passar por todos e eu continuo a dizer que quero ir comer uma sardinhada às portas do Jamor, tal como os meus sócios me pedem", conta o dirigente.

O desafio com o FC Porto é hoje, às 19h30, no Estádio do Mar, em Matosinhos. Prevista casa cheia para o duelo dos quartos de final da Taça de Portugal. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.