Leixões SAD convida FC Porto a ceder receita da Taça ao Leixões clube

Não é para a SAD do Leixões que Paulo Lopo pede ao FC Porto um "gesto solidário", mas sim para o Leixões clube. O presidente da SAD do emblema de Matosinhos lança "o repto ao grande FC Porto, uma equipa que está a atravessar um momento bom da sua história".

"Olhem para nós, foi com o Leixões clube que criaram a Associação de Futebol do Porto", evoca, recordando que a instituição passa por um momento difícil, a nível financeiro.

Paulo Lopo considera que "seria muito importante este gesto de solidariedade do Porto". "A história do desporto também se faz de solidariedade. Nós merecemos, sempre fomos um clube digno, amigo do Porto e acho que lhes ficava muito bem", conclui o dirigente, em entrevista à Renascença.

O Estádio do Mar, com capacidade para cerca de seis mil espectadores, vai registar casa cheia, esta noite, no Leixões-FC Porto, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Os clubes dividem 75% da receita e os restantes 25% revertem para a Federação Portuguesa de Futebol.

