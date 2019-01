Vítor Bruno: "Já provámos que podemos causar muitos problemas ao Sporting"

Vítor Bruno, defesa do Feirense, acredita que os fogaceiros podem bater o Sportin na partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Em declarações reproduzidas no site do clube, Vítor Bruno acredita que a equipa já mostrou que pode causar danos ao Sporting.

"Provámos nos dois jogos que fizemos contra o Sporting que podemos causar muitos problemas. Esperemos que a estrelinha que nos tem faltado desta vez esteja do nosso lado. Sabemos que vai ser um jogo com grau de exigência máxima. Coletivamente, o Sporting é uma equipa forte e com individualidades que podem resolver uma partida a qualquer momento", começou por dizer.



O Feirense continua em zona de despromoção no campeonato, em 16º lugar com apenas 13 pontos em 17 jogos disputados. Apesar do mau momento, Vítor Bruno garante que a equipa quer contornar o favoritismo dos leões:

"O grupo está alertado e consciente para as dificuldades que vamos encontrar e para a atitude que temos de ter. Vimos de dois jogos onde entrámos a perder e onde conseguimos empatar. Queremos que desta vez seja diferente e, para isso, precisamos de um rigor defensivo e coletivo muito grande".

"O Sporting pode ser considerado favorito, mas vamos fazer tudo para dar uma grande alegria aos nossos adeptos. Atitude e ambição, seguramente, não nos vai faltar”, rematou.



O Feirense-Sporting está marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio Marcolino de Castro. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.