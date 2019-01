Wagner deixa o comando técnico do Huddersfield

O Huddersfield Town anunciou, esta segunda-feira, a saída do alemão David Wagner do comando técnico da equipa por mútuo acordo.

O técnico de 47 anos estava no cargo desde a época 2015/16 e conseguiu o maior feito da história recente do Huddersfield: a súbida à Premier League em 2016/17.

Depois de garantir a manutenção na temporada passada, o Huddersfield é último classificado da Premier League, com apenas 11 pontos, e a oito de um lugar de manutenção.

O presidente do clube, Dean Hyle, agradeceu os feitos "impensáveis" de Wagner no clube, e admite que "não tinha qualquer intenção de demitir o treinador", e a saída explica-se com a vontade do alemão em "fazer uma pausa na profissão".

Wagner deixa o Huddersfield como uma das maiores lendas do clube, ao lado de treinadores como Herbert Chapman e Mick Buxton, que conquistaram três campeonatos consecutivos entre 1923 e 1926.