Distrital de Lisboa vota contra moção de confiança a Rui Rio

O PSD Lisboa vai votar contra a moção de confiança ao presidente do partido, Rui Rio, no Conselho Nacional extraordinário já agendado para quinta-feira, às 17h, no Porto.

A informação foi avançada, em declarações à Renascença, pelo líder da própria distrital, Pedro Pinto, que também garante que não vai avançar a moção de censura que estava a ser preparada por várias distritais.

"Não faz o mínimo sentido estarmos a fazer uma moção de censura quando o presidente do partido já pôs uma moção de confiança em cima da mesa. Agora a minha posição será claramente chumbar a moção de confiança que vai ser apresentada."

Pedro Pinto também contesta a convocatória do Conselho Nacional para um dia de semana à tarde. Para o líder da distrital lisboeta, este é mais um erro da direção social democrata.