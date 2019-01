Lille renova com Galtier até 2021

O Lille anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o treinador Cristophe Galtier. O técnico francês ficará assim à frente da formação até 2021.

Os "dogues" são atualmente segundos classificados da Ligue 1, mas a 13 pontos do líder Paris Saint-Germain. Galtier chegou ao comando da equipa a meio da temporada passada e conseguiu garantir a manutenção no principal escalão.

Aos 52 anos, Galtier orientou durante oito temporadas o Saint-Étienne. Em declarações no site do clube, o técnico mostrou-se naturalmente satisfeito com a renovação:

"Estou muito feliz com a confiança que estão a depositar em mim, e também orgulhoso por renovar o contrato com este clube magnífico. Foi uma boa primeira metade da época, agora será preciso manter o nível e manter a determinação", disse.

No Lille alinham um total de cinco jogadores portugueses: José Fonte, Edgar Ié, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão.