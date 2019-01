FC Porto prepara Leixões com quatro baixas

O FC Porto terminou esta segunda-feira a preparação para a partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal com quatro ausências.

Maxi Pereira, Danilo e Marius continuam remetidos a tratamento, enquanto Otávio e Aboubakar realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio.

Já o central nigeriano Chidozie voltou a estar ausente do treino, com autorização do clube para tratar de assuntos pessoais.

O Leixões-FC Porto está marcado para as 19h30 de terça-feira, no Estádio do Mar, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.