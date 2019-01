Casillas: "Conceição foi o principal responsável pelo título"

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, atribuiu os louros do título da temporada passada ao treinador do Sérgio Conceição. Numa entrevista ao Porto Canal, que irá ser transmitida na íntegra esta noite, o guardião espanhol diz que o técnico "criou uma equipa":

"Grande parte da culpa de sermos campeões é do treinador. O Sérgio chegou a um balneário que veio de um época em que faltou experiência, pegou em alguns jogadores que estavam emprestados e fez uma equipa", começou por dizer.

Casillas diz que o atual técnico dos dragões acreditou desde o primeiro momento que a equipa seria campeã, contrariando as expectativas:

"Disse-nos que íamos ganhar o campeonato e não foi na jornada 20, foi no primeiro momento. Nas apostas eramos o terceiro, ninguém dava um euro por nós, mas foram conquistando respeito à medida que fomos ganhando jogos. Isso fez-nos acreditar".

O FC Porto foi campeão com 88 pontos conquistados, mais sete que o segundo classificado, o Benfica. Esta época, os dragões continuam líderes, com 43 pontos e cinco de vantagem para as águias.