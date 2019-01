José Mota quer vencer o "mata-mata" da Taça contra o Braga

José Mota, treinador do Desportivo das Aves, quer eliminar o Braga nos quartos-de-final da Taça de Portugal e repetir presença na meia-final da prova. Em declarações em conferência de imprensa, o técnico da equipa avense fala de um adversário "ao nível dos grandes":

"O Braga não tem nada de acessível. É uma equipa fortíssima e a sua evolução nos últimos anos coloca-os ao nível dos outros grandes. Vamos ter um Braga com determinação para passar, mas nós temos as nossas ambições".

Mota acredita que pode eliminar o Braga numa eliminatória do "mata-mata", e por isso recusa entregar o favoritismo à equipa de Abel Ferreira: "Temos estado bem nas taças e queremos dar continuidade ao trabalho. São jogos do 'mata-mata' e temos as nossas hipóteses".

"Queremos ter o nosso favoritismo, fazer o nosso jogo. Se concretizarmos as oportunidades de golo que criamos, teremos as nossas possibilidades. Agora sabemos que vamos defrontar uma das equipas com o futebol mais difícil de contrariar", adicionou.

Desde a reabertura do mercado, o Aves perdeu El Adoua e Nildo Petrolina e pede reforços para poder lutar pelos objetivos: "Gostaria de ter mais entradas e menos saídas. Percebemos a lei do mercado, mas quero e pretendo reforços".

O Desportivo das Aves-Braga está marcado para terça-feira, às 18h00, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.