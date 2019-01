Princípio do fim de Andy Murray termina de forma precoce

Andy Murray foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do Open da Austrália. O antigo número um do mundial, que anunciou que se retirará do ténis em 2019, devido à lesão na anca que o arredou dos "courts" durante longo período, só caiu ao fim de cinco "sets".

Foi o espanhol Roberto Bautista Agut, número 23 do "ranking" ATP, que eliminou o escocês de 31 anos, atual 230.º colocado da tabela mundial. Murray perdeu os dois primeiros parciais e empatou nos dois seguintes, mas na "negra" ganhou apenas dois jogos. "Muzza" perdeu por 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (4-7) e 6-2, ao fim de mais de quatro horas de encontro.

Termina a carreira de Murray em Opens da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam em cada época. O escocês nunca venceu na Rod Laver Arena, mas chegou à final em cinco ocasiões: 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016.

"Sei que não sou o mesmo jogador que costumava ser. Mas, se hoje foi o meu último jogo, foi uma forma brilhante de terminar", assumiu o tenista britânico, em conferência de imprensa, após a sua eliminação.



Quando anunciou que ia retirar-se do ténis em 2019, Andy Murray não deu data certa e até admitiu que o Open da Austrália poderia ser o seu último torneio - decisão que depende de se será submetido a cirurgia e, se sim, como recuperará. O sonho é fazer uma última participação em Wimbledon, em julho, onde venceu por duas vezes.