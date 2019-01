Presidente saúda D. Nuno Brás pela sua designação como bispo do Funchal

O Presidente da República Portuguesa saudou esta segunda-feira a nomeação de D. Nuno Brás como bispo do Funchal, anunciada no passado sábado pelo Vaticano, falando numa “notícia que enche de júbilo todos os portugueses, crentes e não crentes”.

“Com esta nomeação, o Santo Padre procedeu à escolha de uma personalidade com uma vasta e brilhante carreira de serviço à Igreja e à comunidade, como pastor e como intelectual distinto, que, entre outras funções, foi reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, bispo auxiliar de Lisboa e bispo titular da diocese de Elvas”, assinala uma nota divulgada pela Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha as “qualidades humanas e morais” do novo bispo do Funchal, manifestando admiração “pela força da sua fé e pelo exemplo do seu percurso”.

“D. Nuno Brás da Silva Martins será, também ele, o comunicador perfeito que servirá modelarmente a Diocese do Funchal num tempo de grandes desafios e responsabilidades”, conclui, evocando a dissertação de doutoramento do prelado, na Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma (1999).

O Governo Regional “congratulou-se” este sábado com a nomeação do novo bispo diocesano dirigindo-lhe, “em nome do povo da Madeira e Porto Santo, votos das maiores felicidades na prossecução da nova missão e respetiva atividade pastoral”.

O executivo expressou também “gratidão e reconhecimento público” a D. António Carrilho, bispo emérito, pela “forma abnegada e empenhada com que abraçou e desempenhou a sua missão” junto da população, desde 2007.

A tomada de posse do novo bispo vai acontecer a 17 de fevereiro, pelas 16h00, na Sé do Funchal.