Bruno Lage: "Senti no olhar dos jogadores que ia ser o líder deles"

Bruno Lage abordou, esta segunda-feira, a sua promoção de treinador interino a efetivo do Benfica. Em conferência de imprensa, o sucessor de Rui Vitória revelou como soube que teria o apoio dos jogadores.

"Os jogadores não têm dito nada, mas eu sinto. Sinto no olhar deles. São os tais 'feelings', às vezes são táticos, às vezes são emocionais. Quando o presidente me apresentou aos jogadores, disse que olhei para eles e vi no olhar deles que iria ser o líder deles", contou o técnico.

Assumir o comando da equipa principal do Benfica, a título definitivo, "é um enorme orgulho" para Bruno Lage, que começou a época na equipa B.

"Fico muito orgulhoso por todo o percurso que fiz nesta casa. Agradeço a aposta feita em mim, é mais uma prova de que a aposta na formação é concreta, não só nos jogadores como nos treinadores. Existem imensos treinadores com enorme potencial para fazer o mesmo trajeto", afiançou, revelando que o que o presidente lhe pediu foi que desse "continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos".

Bruno Lage explicou que, além da transição de treinador, a equipa está a passar por uma transição de sistema, do 4-3-3 para o 4-4-2. O objetivo é "reconquistar o público, tentando jogador com qualidade".

Tem cara de criança, mas já é pai



O técnico encarnado afastou a ideia de inexperiência, apesar de não ter "o tal currículo e o tal estatuto" que se pede a um treinador do Benfica.

"Pareço um rapaz, mas não sou. Já tenho 42 anos, sou pai. Já tenho 20, 21 anos de treinador. O que me deixa feliz neste momento é sentir-me muito à vontade e muito confortável a trabalhar neste nível."

Bruno Lage quer "dar uma imagem de estabilidade, entrega e motivação" e admitiu que, por mais que tenha sido a primeira opção do Benfica, nada o salvará se não obtiver os resultados que o clube pretende.

"O futebol é resultados. Vejam o que aconteceu ao treinador campeão no Leicester [Ranieri]. Saiu. Vejam o que aconteceu ao treinador do Real Madrid [Lopetegui]. Saiu após três meses", exemplificou o treinador.

Cerca de uma semana depois de sair do Benfica, Rui Vitória confessou que houve alturas em que se sentiu desapoiado no clube. Bruno Lage ironizou: "Quando estava de muletas, também precisei desse apoio."