Benfica confirma Bruno Lage como treinador

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, que Bruno Lage é o novo treinador da equipa principal de futebol, a título definitivo.

Em comunicado enviado à CMVM, o clube da Luz informou que Bruno Lage assumiu, "a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol". Os encarnados não revelam até quando.

Bruno Lage assumiu a função de treinador interino a 3 de janeiro, no dia seguinte à derrota do Benfica em Portimão, por 2-0, que ditou a saída de Rui Vitória. As águias venceram os dois jogos disputados com Bruno Lage: 4-2 ao Rio Ave e 2-0 ao Santa Clara. Com o empate no clássico entre Sporting e FC Porto, conseguiram reduzir para cinco pontos a desvantagem para os dragões, que lideram o campeonato.

Quem é Bruno Lage?



O técnico de 42 anos, natural de Setúbal, orientava a equipa B do Benfica, antes de ser chamado para assumir de forma interina o comando da equipa principal. Lage arrancou carreira em 2000 e passou clubes como GDR 1º de Maio, Comércio e Indústria e Estrela de Vendas Novas até chegar ao Benfica, em 2004, onde orientou os escalões de sub-15, sub-17 e sub-19 até 2012, quando decidiu trocar o Seixal pelo Al Ahli.

Depois de duas temporadas nos Emirados Árabes Unidos, Bruno Lage decidiu colocar em pausa a carreira de técnico principal e assumiu o papel de adjunto de Carlos Carvalhal, no Sheffield Wednesday, entre 2015 e 2017, e no Swansea, em 2018. Esta época, depois da saída do emblema inglês, Bruno Lage regressou a Portugal, para assumir o Benfica B.

Agora sucessor oficial de Rui Vitória no Benfica, Bruno Lage tem a sua primeira experiência como treinador principal de uma equipa da I Liga.