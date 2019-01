Moção de confiança a Rui Rio será votada na próxima quinta-feira

A reunião do Conselho Nacional extraordinário do PSD para submeter a votação a moção de confiança do presidente Rui Rio realiza-se na quinta-feira, no Porto, às 17h00.

A informação foi avançada à agência Lusa esta segunda-feira pelo presidente daquele órgão do partido, Paulo Mota Pinto.

Em causa está uma moção apresentada pelo próprio líder do PSD, após Luís Montenegro, ex-dirigente da bancada parlamentar do partido, ter desafiado Rio a convocar eleições diretas antecipadas face à crise interna que os sociais-democratas atravessam.

Antes de a votação ter sido anunciada, o presidente do PSD recusou-se a comentar o braço-de-ferro. "Não contem comigo para andar a animar a comunicação social" com questões internas do partido, sublinhou Rui Rio aos jornalistas.

Montenegro, por sua vez, declarou também esta manhã que Rui Rio teve "medo " e "falta de coragem" para convocar eleições.

"Lamento que o doutor Rui Rio não tenha tido coragem de marcar diretas no PSD. Lamento que o doutor Rui Rio tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes", criticou Montenegro, no final de uma audiência de cerca de 35 minutos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.