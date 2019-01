Abel está avisado para Aves matreiro

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, está preparado para os perigos que o Desportivo das Aves, detentor do troféu, cria às equipas grandes, no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, esta segunda-feira, Abel salientou que, num jogo a eliminar, as duas equipas "têm o mesmo desejo e vontade e cada uma vai lutar por aquilo que realmente quer".

"São jogos a eliminar e alguém vai ter que ficar pelo caminho. Temos objetivos muito bem definidos nesta competição, pensando passo a passo, jogo a jogo. O Aves é uma equipa bem orientada e com grande qualidade e experiência. São jogos de cariz decisivo e vamos procurar, do primeiro ao último segundo, cumprir o plano de jogo e lutar pela passagem", sustentou.

O Aves "varia um pouco a pressão do seu bloco, uma vezes mais alto, outras vezes mais intermédio". Abel analisou os jogos dos avenses com Sporting, Benfica e FC Porto para preparar o encontro da Taça.

"O Aves pressiona a saída do adversário. Gosta de sair em transições, porque tem jogadores muito rápidos para isso. Concede, muitas vezes, o domínio ao adversário propositadamente para depois aproveitar determinados espaços. Equipa competitiva, com qualidade e que vai requerer de nós muita concentração", alertou Abel.

