Leixões quer voltar a ser "tomba-gigantes" na Taça contra o FC Porto

Jorge Casquilha, treinador do Leixões, quer surpreender o FC Porto nos quartos-de-final da Taça de Portugal, apesar de entregar o favoritismo da eliminatória aos dragões.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão, o técnico do emblema de Matosinhos quer "dificultar a tarefa do FC Porto": "É um jogo especial, como é a eliminar tudo pode acontecer. Temos a ambição de ganhar, respeitamos o FC Porto, somos humildes mas o medo não faz parte do nosso vocabulário. Vamos tentar não perder a nossa identidade e dificuldar ao máximo a tarefa deles".

Independentemente de Sérgio Conceição rodar muito ou pouco no onze inicial, Casquilha diz que o FC Porto estará sempre forte: "Eles nunca serão frágeis, quer jogue o A ou o B. Eles têm um plantel de grande qualidade. Se jogassem com dez era mais fácil".

O novo técnico dos "bebés do mar" diz que o plantel está motivado, mas aponta para a falta de experiência da maior parte do plantel: "A equipa vai estar muito motivada, mas temos vários jovens que nunca jogaram na I Liga. A nível de motivação, vai estar no topo, e por isso é também preciso gerir a ansiedade".

Casquilha desvaloriza o impacto de uma eventual derrota, e aponta para o resto do campeonato como prioridade: "Sabemos diferenciar as provas. Se perdermos amanhã, a época continua e temos muitas vitórias para conquistar na segunda volta do campeonato".

O treinador de 50 anos chegou a Matosinhos em dezembro, após a saída de Filipe Gouveia do comando técnico. Em três partidas disputadas com Casquilha, o Leixões venceu duas, e chega à partida frente ao FC Porto após uma vitória em casa frente ao Penafiel por 2-1.

O Leixões-FC Porto está marcado para terça-feira, às 19h30, no Estádio do Mar. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.